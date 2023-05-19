Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова рассказала о своем романе с фигуристом

Актрисе Екатерине Старшовой в этом году исполняется 22 года, так что неудивительно, что девушка строит свою личную жизнь. Она уже пять лет она состоит в отношениях со своим партнером по фигурному катанию Василием.
«Мы катались достаточно долго. Проводили много времени на льду, но не могу сказать, чтобы мы общались. Несмотря на то что мы очень давно друг друга знали, мы не очень много времени проводили вместе вне катка. Потом так сложилось, что у нас отношения начались» — поделилась Катя откровением в YouTube-шоу «Про Говори».
Их связывают отношения длиной в пять лет, но свадьбу влюбленные играть пока не хотят. Предложение руки сердца девушке пока что не поступало, но Старшова не чувствует, что готова к таким серьезным переменам в жизни.
Ранее стало известно, что российская актриса Дарья Мельникова искала возлюбленного для выплаты ипотеки.