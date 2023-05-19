В Великобритании заявили о многолетнем применении снарядов с обедненным ураном

Великобритания на протяжении длительного времени применяет обедненный уран. В работе с этим веществом нет ничего сверхъестественного. Такое заявление сделала постпред страны при ООН Барбара Вудворд.
По ее мнению, это вещество применяется нередко и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу, сообщает РИА Новости.
Стоит отметить, что ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указывал на вред, который может принести обедненный уран. Он подчеркивал, что это грозит тяжелыми последствиями для экологии и здоровья населения. Как полагает представитель России, Лондону об этом прекрасно известно, но Британию судьба народа Украины не волнует.
Поставки оружия с этим веществом вызывают недовольство и в западных государствах. Так, профессор экономики из США Ричард Вольф назвал отправку припасов с обедненным ураном «позорным» шагом навстречу эскалации украинского конфликта.