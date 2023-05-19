В Великобритании заявили о многолетнем применении снарядов с обедненным ураном

Стоит отметить, что ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя указывал на вред, который может принести обедненный уран. Он подчеркивал, что это грозит тяжелыми последствиями для экологии и здоровья населения. Как полагает представитель России, Лондону об этом прекрасно известно, но Британию судьба народа Украины не волнует.