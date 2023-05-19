Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны украинских боевиков

Украинские боевики обстреляли город Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, бойцы ВСУ открыли огонь по населенному пункту в шесть часов утра. При этом для атаки использовались тяжелые виды вооружений.
«Не менее пяти прилётов на въезде в город», — подчеркнул Рогов.
Позже он добавил, что снаряды упали вблизи местной атомной электростанции. Два боеприпаса оказались в черте города энергетиков, и еще три — за его пределами.
Согласно предварительным данным, осколки ракет задели один автомобиль с мирными гражданами. В настоящее время сотрудники оперативных служб уточняют информацию о пострадавших, отметил Рогов.
Ранее сообщалось, что в ночь на четверг Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских военных. Националисты выпустили восемь ракет по Ворошиловскому району.