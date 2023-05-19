Российские банки запросили у Министерства обороны РФ доступ к реестру электронных повесток

Российские банки намерены получить от Минобороны России доступ к реестру получателей электронных повесток для выполнения требований нового закона о повестках.
По новому закону банки обязаны отказывать уклонистам в получении кредита, но у них нет доступа к единому реестру военнообязанных.
Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил соответствующий запрос в Министерство обороны и ЦБ РФ.
«НСФР в письме просит дать банкам доступ к дате направления повестки, дате, когда она считается врученной, и дате, когда начинают действовать ограничительные меры», — сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что российские банки ожидают рекордных показателей на рынке автокредитования в этом году.