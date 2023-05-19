Почему ЕС выступает против мира на Украине, обсудят в медиацентре «Патриот»

В Европейском союзе опасаются, что конфликт на Украине перейдет в замороженную стадию, заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Zet. Это совершенно не в интересах Польши или какой-либо другой страны ЕС, добавил он. Мир на Украине не должен наступить на условиях России, согласился и канцлер Германии Олаф Шольц.
Почему ЕС выступает против мира на Украине? Минобороны Британии подтвердило, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow для атак по мирным объектам Луганска – не пора России ли передать ракеты Аргентине? Премьер Эстонии Кая Каллас призвала ввести полный запрет на транзит товаров из ЕС через территорию России, при этом эстонские компании приходится умолять отказаться от поставок санкционных товаров в Россию? Летние лагеря в Эстонии не принимают в группы более двух русскоязычных детей — это этноцид? Почему литовские бизнесмены обвинили Гитанаса Науседа в развале порта, железной дороги и экономики в целом? Бывшие вице-премьеры Российской Федерации живут: Илья Клебанов — в Израиле, Альфред Кох — в Германии, Аркадий Дворкович — в США, Александр Хлопонин — в Израиле, Яков Уринсон — в Израиле, Максим Акимов — в Израиле, Анатолий Чубайс и Андрей Кудрин — в Израиле. Это нормально, нужно выпускать? Может ли Хиросимский саммит изменить отношения стран Азии к Китаю и России? Осмелятся ли американцы и японцы обвинять Россию в ядерном шантаже, находясь в Хиросиме? Будет ли Украина главной темой саммита?
На эти и другие вопросы в рамках программы «Политические итоги недели» в эфире медиацентра «Патриот» ответит президент Ассоциации прибалтийских исследований, профессор СПБГУ Николай Межевич.
Эфир состоится 19 мая, в пятницу, в 10:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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