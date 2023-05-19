Почему ЕС выступает против мира на Украине, обсудят в медиацентре «Патриот»

Почему ЕС выступает против мира на Украине? Минобороны Британии подтвердило, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow для атак по мирным объектам Луганска – не пора России ли передать ракеты Аргентине? Премьер Эстонии Кая Каллас призвала ввести полный запрет на транзит товаров из ЕС через территорию России, при этом эстонские компании приходится умолять отказаться от поставок санкционных товаров в Россию? Летние лагеря в Эстонии не принимают в группы более двух русскоязычных детей — это этноцид? Почему литовские бизнесмены обвинили Гитанаса Науседа в развале порта, железной дороги и экономики в целом? Бывшие вице-премьеры Российской Федерации живут: Илья Клебанов — в Израиле, Альфред Кох — в Германии, Аркадий Дворкович — в США, Александр Хлопонин — в Израиле, Яков Уринсон — в Израиле, Максим Акимов — в Израиле, Анатолий Чубайс и Андрей Кудрин — в Израиле. Это нормально, нужно выпускать? Может ли Хиросимский саммит изменить отношения стран Азии к Китаю и России? Осмелятся ли американцы и японцы обвинять Россию в ядерном шантаже, находясь в Хиросиме? Будет ли Украина главной темой саммита?