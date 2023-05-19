Байден вновь «потерялся» на сцене во время встречи с журналистами в Японии

Президент США Джо Байден в очередной раз находится в эпицентре неловкой ситуации во время своего визита в Японию. Текущий хозяин Белого дома участвует в саммите «Большой семерки» в Хиросиме. Глава государства ненадолго «потерялся» на сцене.
Американскому лидеру понадобилось время, чтобы найти журналистов и встать к ним лицом во время пресс-конференции. Байден нашел свое место на сцене только после того, как ему помог премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Байден, наряду с другими лидерами стран-участниц G7 прибыл в Хиросиму для участия в саммите. Позже туда прибудет и президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее президент США запретил говорить гостю на мероприятии в Белом доме, который хотел рассказать о судье-мусульманине.