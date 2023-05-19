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В Петербурге 19 мая откроется Международный медиафорум «Диалог культур»

Общество
В Петербурге 19 мая откроется Международный медиафорум «Диалог культур»

19 мая, в Петербурге начинается XVII Международный форум журналистов «Диалог культур», который пройдет в Эрмитаже. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

В этом году в мероприятии примут участие журналисты из 15 стран.

Молодые представители профессии обсудят в первый день диалог культур в медиапространстве. На форуме также будут подведены итоги конкурса «Я живу в России». Победителей наградит памятными дипломами Председатель Российского союза журналистов Владимир Соловьёв.

Ранее сообщалось, что отделение Российской академии наук будет создано в Санкт-Петербурге.
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