Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

Политика
Правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

В Правительстве Японии и США подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит лично саммит «Большой семерки» в японском городе Хиросима. Об этом пишет Kyodo.

Издание сообщает, что это будет первый визит украинского лидера в Азию с начала специальной военной операции России на Украине. При этом ранее японские организаторы саммита ожидали, что Зеленский примет в нем участие дистанционно.

Лидеры Италии, Германии, Франции и Великобритании, с которыми президент Украины встретился во время недавней поездки по Европе, уже находятся в Японии на саммите. Сам Зеленский в марте, во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисидо на Украину, обещал, что примет участие в трехдневной встрече стран участниц G7 онлайн.

Ранее сообщалось, что Зеленский вылетел в Хиросиму, чтобы посетить саммит «Большой семерки».
саммит G7 хиросима япония Украина большая семерка
Военкоры ФАН