Правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

Лидеры Италии, Германии, Франции и Великобритании, с которыми президент Украины встретился во время недавней поездки по Европе, уже находятся в Японии на саммите. Сам Зеленский в марте, во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисидо на Украину, обещал, что примет участие в трехдневной встрече стран участниц G7 онлайн.