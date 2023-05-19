Правительство Японии подтвердило, что Зеленский лично посетит саммит G7 в Хиросиме

В Правительстве Японии и США подтвердили, что президент Украины Владимир Зеленский посетит лично саммит «Большой семерки» в японском городе Хиросима. Об этом пишет Kyodo.
Издание сообщает, что это будет первый визит украинского лидера в Азию с начала специальной военной операции России на Украине. При этом ранее японские организаторы саммита ожидали, что Зеленский примет в нем участие дистанционно.
Лидеры Италии, Германии, Франции и Великобритании, с которыми президент Украины встретился во время недавней поездки по Европе, уже находятся в Японии на саммите. Сам Зеленский в марте, во время визита премьер-министра Японии Фумио Кисидо на Украину, обещал, что примет участие в трехдневной встрече стран участниц G7 онлайн.
Ранее сообщалось, что Зеленский вылетел в Хиросиму, чтобы посетить саммит «Большой семерки».