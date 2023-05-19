На первом борту Москва — Тбилиси полетит грузинская делегация

Пассажирами первого борта Москва — Тбилиси станут члены грузинской делегации.
Ее возглавляет председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили.
Запрет на полеты снял своим указом 10 мая президент России Владимир Путин. Кроме того, российский лидер отменил с 15 мая визовый режим с Грузией.
В Министерстве по транспорту РФ подтвердили, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Планируется каждую неделю совершать семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.
Чикашвили поблагодарил президента России Владимира Путина, сказав, что граждане Грузии хорошо понимают важность события.
Ранее Евросоюз призвал Грузию соблюдать авиационные санкции против России.