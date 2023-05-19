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Почти по 20 лет тюрьмы получили двое жителей Якутии за расчленение собутыльника

Происшествия
Почти по 20 лет тюрьмы получили двое жителей Якутии за расчленение собутыльника

В Якутии суд приговорил двоих мужчин к 16 и 17 годам тюрьмы в колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого во время распития алкоголя. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

В октябре 2022 года трое мужчин распивали спиртные напитки в одном из многоквартирных домов Якутска. Во время посиделки между приятелями начался конфликт.

Мужчины несколько раз ударили собутыльника ножом, расчленили тело пополам и вынесли части тела в мусорный бак. В этот же день их обнаружил работник управляющей компании.

В пятницу, 19 мая, суд приговорил подсудимых к 16 и 17 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Вместе с этим обвиняемые выплатят моральный ущерб в размере 2 миллионов рублей сестре убитого мужчины.

Ранее сообщалось, что жителя Выборга задержали по подозрению в убийстве приятеля, расчленении тела и сокрытии останков у Аннинских укреплений.
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