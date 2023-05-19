Китай готов оказать помощь странам Центральной Азии в укреплении оборонного потенциала

В Китае готовы помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сиане.
Также китайские партнеры готовы оказать помощь в вопросе «поддержания региональной безопасности и борьбе с терроризмом», — сказал лидер КНР на саммите «Центральная Азия — Китай».
Также он подчеркнул, что Пекин продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана и содействовать мирному восстановлению этой страны.
Ранее сообщалось, что Китай выразил недовольство по поводу «негативной тенденции» в отношении КНР на встрече глав МИД G7.