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Китай готов оказать помощь странам Центральной Азии в укреплении оборонного потенциала

Политика
Китай готов оказать помощь странам Центральной Азии в укреплении оборонного потенциала

В Китае готовы помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите в Сиане.

Также китайские партнеры готовы оказать помощь в вопросе «поддержания региональной безопасности и борьбе с терроризмом», — сказал лидер КНР на саммите «Центральная Азия — Китай».

Также он подчеркнул, что Пекин продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана и содействовать мирному восстановлению этой страны.

Ранее сообщалось, что Китай выразил недовольство по поводу «негативной тенденции» в отношении КНР на встрече глав МИД G7.
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