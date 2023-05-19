Мальчик в Мичигане спас 8-летнюю сестру, выстрелив в похитителя из рогатки

Оуэн услышал крик младшей сестры, доносящийся с улицы, когда играл в видеогры. Мальчик не обратил внимание на первый тревожный сигнал, решив, что девочка просто «балуется с друзьями», но услышав второй крик, он взглянул в окно и стал свидетелем похищения его 8-летней сестры.