Мальчик в Мичигане спас 8-летнюю сестру, выстрелив в похитителя из рогатки

Подросток из Мичигана США спас свою 8-летнюю сестру от похитителя, выстрелив в него из рогатки. Скромный 13-летний спаситель заявил NBC News, что ему «просто повезло», так как похититель был «больше баночки от газировки».
Оуэн услышал крик младшей сестры, доносящийся с улицы, когда играл в видеогры. Мальчик не обратил внимание на первый тревожный сигнал, решив, что девочка просто «балуется с друзьями», но услышав второй крик, он взглянул в окно и стал свидетелем похищения его 8-летней сестры.
Подросток рассказал журналистам, что «сошел с ума», увидев происходящее. Он потянулся за первым, что попалось под руки — рогаткой и дважды выстрелил в злоумышленника. Благодаря этому девочка сумела сбежать. Полиция задержала 17-летнего похитителя и предъявила ему обвинение.
Лейтенант полиции штата Джон Гримшоу назвал действия Оуэна «экстраординарными» и заявил, что мальчик предотвратил, если не гибель сестры, то как минимум «что-то серьезное», что могло с ней произойти.
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок Ноябрьска ребенок брызнул второму в лицо жидкостью из первого баллончика.