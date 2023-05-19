Певица Лолита поделилась с подписчиками видеороликом с дочерью Евой

Певица Лолита Милявская в личном блоге опубликовала новую запись. На кадрах 24-летняя дочь Лолиты называет маму «солнышком» и признается ей в любви.
В минувшем году певица сообщила о том, что у наследницы после ее рождения развился синдром Аспергера, при котором возникают нарушения в психическом развитии.
Однако, несмотря на болезнь, Ева получила высшее образование.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала о своих критериях при выборе мужчины. Знаменитость недавно освободилась от прежних отношений и теперь уверена, что не промахнется в выборе нового кавалера.