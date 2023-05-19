У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,7

Государственное геологическое бюро Австралии в пятницу, 19 мая, сообщает, что у берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг находился на глубине 31 километр. Эпицентр зафиксировали в 446 километрах к юго-востоку от города Нумеа в Новой Каледонии.
После подземных толчков американские метеорологи сообщили об угрозе другого природного явления — цунами. Всех граждан острова просят эвакуироваться на возвышенности, информирует Radio New Zealand.
На данный момент сообщения о разрушениях и пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось, что спасатели достали живого мужчину из-под завалов спустя три месяца после землетрясения в Сирии.