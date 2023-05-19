Bloomberg: Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Хиросиму, чтобы посетить саммит «Большой семерки». Об этом утром в пятницу сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с планами украинского лидера.
Анонимные источники сообщили, что Зеленский на военном самолете США вылетит в Японию для личного поселения встречи стран участниц G7, после того как примет участие в саммите Лиги арабских государств, который пройдет в Саудовской Аравии.
Несмотря на то, что организаторы саммита организовали дополнительную сессию в воскресенье, чтобы подстроиться к графику Зеленского, ранее ожидалось, что он будет присутствовать на встрече лишь виртуально.
На саммите в японском городе Хиросима страны «большой семерки» обсудят очередной пакет санкций против России, нацеленный на предотвращение обхода ранее введенных ограничений и доступ Москвы к мировому рынку. А также новый пакет помощи Украине.
Ранее глава японского правительства заявил, что личное участие Зеленского в мероприятии не состоится, несмотря на заявления Киева.