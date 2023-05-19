В Хиросиме на мирной акции против саммита G7 начались первые задежания

В Хиросиме 19-21 мая должен пройти саммит «Большой семерки». На акцию протеста против его проведения вышли несколько десятков человек. Они призвали не использовать трагедию в политических целях.
Участники акции собрались а одном из центральных парков Хиросимы.
Одного человека задержали в ходе мирной демонстрации против открывшегося в пятницу саммита G7. Об этом рассказал глава исполнительного комитета акции «Хиросима против атомной войны» Ре Мияхара.
«Мы выступаем против саммита. Хиросиму, которая подвергалась атомной бомбардировке, нельзя использовать в политических целях», — сказал корреспонденту ТАСС организатор акции.
Одна из демонстранток рассказала, что они выступают против того, чтобы в город привозили «ядерный чемоданчик», который всегда находится в поездках с американским президентом.
По словам активистки, ее мама пережила бомбардировки, и это «ранит чувства таких людей и членов их семей».
Ранее сообщалось, что президент США Байден и госсекретарь Энтони Блинкен прибыли в Хиросиму на саммит G7.