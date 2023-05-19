Актер Максим Матвеев на шоу Иды Галич рассказал, как посещал курсы осознанных родов

Актер Максим Матвеев подчеркнул, что для удобства и безопасности своей супруги Елизаветы Болярской он ходил на курсы осознанных родов. Артист рассказал, что это не было для него сложно, но он твердо хотел помочь любимой.
«Я не спросил, как Лиза восприняла – как романтику или нет. Для меня это было как само собой разумеющееся», — рассказал Матвеев в шоу Иды Галич «Есть вопросики».
Максим также поделился мнением, что важно чаще дарить цветы своей возлюбленной.
Ранее стало известно, что актер Данила Козловский ушел в отпуск до конца 2023 года.