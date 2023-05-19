Британская полиция расследует новый тренд в TikTok с проникновением в чужие дома

На кадрах молодые люди врываются в дом, игнорируя его хозяев — мужчину и женщину. В ролике слышно, как встревоженная хозяйка дома зовет мужчину на помощь, а тот просит незнакомцев покинуть его дом. Блогеры насмехаются над владельцами недвижимости в которую они проникли, снимают экскурсию по дому, заходя в разные комнаты. На фоне слышны перепуганные голоса детей, зовущих родителей.