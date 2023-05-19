Британская полиция расследует новый тренд в TikTok с проникновением в чужие дома

Полиция Лондона расследует новый тревожный тренд в социальных сетях, когда блогеры врываются в случайные дома без согласия хозяев, чтобы снять и опубликовать на онлайн-платформе TikTok их реакцию, сообщает Daily Mail.
Одно из подобных видео, где группа молодых людей врывается с чужой дом без предупреждения, получило широкую общественную критику. Автор ролика был вынужден удалить свой аккаунт в социальной сети.
«Я не знаю, что хуже... что он сделал или, что он подумал, что это будет хорошей идеей для просмотров? Глупость», — прокомментировал один из недовольных пользователей TikTok.
На кадрах молодые люди врываются в дом, игнорируя его хозяев — мужчину и женщину. В ролике слышно, как встревоженная хозяйка дома зовет мужчину на помощь, а тот просит незнакомцев покинуть его дом. Блогеры насмехаются над владельцами недвижимости в которую они проникли, снимают экскурсию по дому, заходя в разные комнаты. На фоне слышны перепуганные голоса детей, зовущих родителей.
Молодые люди и ранее публиковали подобные видео. Было снято по меньшей мере три подобных ролика, включая нападение на еврейскую семью. Лондонская полиция расследует тревожную тенденцию. Местонахождение блогеров-нарушителей пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что преподаватель из Бразилии была уволена со своей должности за то, что исполняла непристойные танцы со своими учениками и размещала видео в TikTok.