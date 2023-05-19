В автоконцерне «Кама» рассказали о стоимости российского электрокара «Атом»

Гендиректор автоконцерна «Кама» Игорь Поваразднюк сообщил, что стоимость российских электромобилей «Атом» будет соответствовать не премиальному сегменту, а массовому. Также добавил, что серийный выпуск техники планируется в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас можно точно сказать, что электромобиль не будет находиться в премиальном сегменте. Это будет массовый сегмент, но в отличие от других марок и также «Теслы», — прокомментировал гендиректор «Камы».
Также он добавил, что они создают не только новый пользовательский опыт, но также ставят целью закрыть потребности бизнеса, требовательного к стоимости автомобиля. При этом он отметил, что для компании важно соблюдать баланс между интересами потребителя и производителя.
Ранее сообщалось, что первую партию велосипедов «Кама» раскупили до поступления в продажу.