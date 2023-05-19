Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Специалисты по туризму рассказали, куда можно отправиться на летний отдых вместо Сочи

Общество
Специалисты по туризму рассказали, куда можно отправиться на летний отдых вместо Сочи

Альтернативой черноморскому побережью этим летом, по версии экспертов по туризму, могут стать Алтай, Бурятия, Приморский край, Хакасия и Мурманская область. Об этом сообщил сервис бронирования отелей МТС Travel РИА Новости.

В Бурятии главная жемчужина — озеро Байкал. Еще одна местная достопримечательность, которая, по мнению экспертов, незаслуженно малоизвестна – Баргузинская долина. Помимо этого, Бурятия является одним из центров буддизма в России.

На Алтай люди едут порыбачить, попробовать горный трекинг, рафтинг, собирать травы и наслаждаться видами.

В Мурманской области можно увидеть северное сияние, тундру и китов. Больше всего шансов повстречать последних есть с мая по август рядом с селом Териберка. Количество экскурсионных предложений очень большое на протяжении всего года.

Материковая часть Приморья интересна многочисленными островами, куда можно отправиться с экскурсией. Среди них есть как крупные с постоянно проживающим населением и местными достопримечательностями, так и маленькие с экзотической флорой и фауной. Также в Приморье можно опробовать дайвинг и серфинг.

В Хакасии главная достопримечательность — долина горной реки Белый Июс. Там можно увидеть сибирскую степь и тайгу, целебные озера, пещеры, множество природных и исторических памятников.

Ранее в Санкт-Петербурге обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании в Ленинградской области.
туризм сочи черное море
Военкоры ФАН