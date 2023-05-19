Специалисты по туризму рассказали, куда можно отправиться на летний отдых вместо Сочи

Материковая часть Приморья интересна многочисленными островами, куда можно отправиться с экскурсией. Среди них есть как крупные с постоянно проживающим населением и местными достопримечательностями, так и маленькие с экзотической флорой и фауной. Также в Приморье можно опробовать дайвинг и серфинг.