Специалисты по туризму рассказали, куда можно отправиться на летний отдых вместо Сочи

Альтернативой черноморскому побережью этим летом, по версии экспертов по туризму, могут стать Алтай, Бурятия, Приморский край, Хакасия и Мурманская область. Об этом сообщил сервис бронирования отелей МТС Travel РИА Новости.
В Бурятии главная жемчужина — озеро Байкал. Еще одна местная достопримечательность, которая, по мнению экспертов, незаслуженно малоизвестна – Баргузинская долина. Помимо этого, Бурятия является одним из центров буддизма в России.
На Алтай люди едут порыбачить, попробовать горный трекинг, рафтинг, собирать травы и наслаждаться видами.
В Мурманской области можно увидеть северное сияние, тундру и китов. Больше всего шансов повстречать последних есть с мая по август рядом с селом Териберка. Количество экскурсионных предложений очень большое на протяжении всего года.
Материковая часть Приморья интересна многочисленными островами, куда можно отправиться с экскурсией. Среди них есть как крупные с постоянно проживающим населением и местными достопримечательностями, так и маленькие с экзотической флорой и фауной. Также в Приморье можно опробовать дайвинг и серфинг.
В Хакасии главная достопримечательность — долина горной реки Белый Июс. Там можно увидеть сибирскую степь и тайгу, целебные озера, пещеры, множество природных и исторических памятников.
Ранее в Санкт-Петербурге обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании в Ленинградской области.