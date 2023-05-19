Феминистки посчитали насмешкой над женщинами рекламу Adidas с участием трансгендера

Бренд спортивной одежды Adidas столкнулся с критикой из-за рекламы женского купальника, где в качестве модели выступил биологический мужчина. Общественность восприняла как «насмешку над женщинами» участие в рекламе трансгендера. Об этом сообщает Daily mail.
Adidas планировал выразить поддержку сексуальных меньшинств, задействовав в своем видеоролике биологического мужчину с «волосатой грудью и выпирающей промежностью». Купальник, который надет на модель-трансгендера входит в коллекцию «Pride 2023».
Тем не менее попытка бренда быть толерантным к сексуальным меньшинствам, вылилась в невольные «угнетения» гендерных меньшинств. Западные фем-движения высказали свой протест против использования биологического мужчины с явными половыми признаками для рекламы женской одежды. Теперь Adidas грозит бойкот и «отмена».
Ранее транс-женщина участвовала в женском марафоне в Лондоне и дошла до финала после более 6000 участниц.