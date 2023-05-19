Феминистки посчитали насмешкой над женщинами рекламу Adidas с участием трансгендера

Тем не менее попытка бренда быть толерантным к сексуальным меньшинствам, вылилась в невольные «угнетения» гендерных меньшинств. Западные фем-движения высказали свой протест против использования биологического мужчины с явными половыми признаками для рекламы женской одежды. Теперь Adidas грозит бойкот и «отмена».