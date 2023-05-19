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Дочку солиста Rolling Stones задержали на Ибице за нападение на полицейских

Шоу-бизнес
Дочку солиста Rolling Stones задержали на Ибице за нападение на полицейских

Джейд Джаггер, дочь легендарного солиста Rolling Stones Мика Джаггера и дизайнер ювелирных украшений, была задержана на острове Ибица в Испании за нападение на полицейских. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на свидетелей.

В настоящий момент подробности об инциденте довольно скудны. Известно лишь, что дочь известного исполнителя находилась на «острове вечеринок» с 11 мая. Об этом она сама сообщила в соцсетях.

Инцидент произошел в среду, когда Джагер была арестована вместе со своим спутником после ссоры в ресторане. Её бойфренд повел себя агрессивно по отношению к официантам, в результате пару выгнали.

Полиция была вызвана после того, как молодой человек продолжил выкрикивать оскорбления на улице. Мужчина оказал сопротивление при аресте. Женщина поддержала своего партнера.

Она предстанет перед судом в пятницу,

Ранее стало известно, что проживающего в Испании актера Алексея Панина российские правоохранители намерены объявить в розыск.
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