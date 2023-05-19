Сотрудник СБУ попытался завербовать душевнобольного в Херсонской области

Сотрудник украинских спецслужб сам нашел Старушкина в начале года, стал пугать и угрожать. Он позвонил еще два раза в марте и заявил, что с ним «свяжется Павел Витальевич», которому нужно передать сведения о военных объектах. Потом звонки резко прекратились.