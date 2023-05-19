Сотрудник СБУ попытался завербовать душевнобольного в Херсонской области

Служба безопасности Украины пыталась завербовать в Херсонской области мужчину, состоящего на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом рассказал сотрудник российских силовых структур.
Он сообщил, что сотрудники СБУ пытались завербовать жителя села Красное Олега Старушкина, чтобы получить данные о местах дислокации техники и личного состава подразделений ВС РФ.
«Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа», — рассказал силовик РИА Новости.
Сотрудник украинских спецслужб сам нашел Старушкина в начале года, стал пугать и угрожать. Он позвонил еще два раза в марте и заявил, что с ним «свяжется Павел Витальевич», которому нужно передать сведения о военных объектах. Потом звонки резко прекратились.
Ранее сообщалось, что СБУ заочно предъявила обвинение всем членам Совета Федерации РФ.