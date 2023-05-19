Пилот Delta Air отказал в экстренной посадке самолета из-за пассажирки со смертельной аллергией

Пилот авиакомпании Delta Air отказал в посадке самолета из-за пассажирки, страдающей опасной для жизни аллергией на орехи. Об этом сообщает Paddle Your Own Kanoo.
Женщина, летевшая из Атланты в Портленд, предупредила при входе в самолет о своей аллергии на орехи. Несмотря на предостережение сотрудники авиакомпании предложили пассажирам миндаль. В ответ на возмущение женщины члены экипажа предложили создать для неё «сейф спейс» и отсадить от прочих пассажиров. Впрочем, такие меры не помогли.
Через 15 минут у пассажирки началась аллергия — у нее опухло горло. Врач на борту самолета, осмотрев ее сообщил, что в посадке самолета нет надобности. При этом сама женщина настаивала на приземлении.
Она дважды вколола себе адреналин в полете. Пока остальные пассажиры не вышли, стюардессы не пускали на борт медработников. После пассажирку экстренно госпитализировали в больницу.
Она подала жалобу на Delta Air, добавив, что им следует хорошо обучить свои сотрудников.
Ранее сообщалось, что стюардесса облила ребенка кипятком на рейсе из Москвы в Хургаду.