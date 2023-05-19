Пилот Delta Air отказал в экстренной посадке самолета из-за пассажирки со смертельной аллергией

Женщина, летевшая из Атланты в Портленд, предупредила при входе в самолет о своей аллергии на орехи. Несмотря на предостережение сотрудники авиакомпании предложили пассажирам миндаль. В ответ на возмущение женщины члены экипажа предложили создать для неё «сейф спейс» и отсадить от прочих пассажиров. Впрочем, такие меры не помогли.