Страдающие от ожирения индийские полицейские должны будут похудеть или уйти на пенсию

Сотрудники полиции, которые страдают серьезными заболеваниями, не позволяющими избавиться от лишних килограммов, сохранят свою должность — для них будет сделано исключение. При этом, власти штата прогнозируют досрочный выход на пенсию более 300 правоохранителей, непригодных для службы из-за алкогольной зависимости или лишнего веса.