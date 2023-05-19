Страдающие от ожирения индийские полицейские должны будут похудеть или уйти на пенсию

Страдающие ожирением сотрудники индийской полиции рискуют потерять работу. Решение увольнять стражей порядка, которые за короткий срок не смогут избавиться от лишнего веса приняло руководство штата Ассам, сообщает индийское издание WION.
В середине августа начнут замерять индекс массы тела сотрудников правоохранительных органов. Полицейские, чей вес выше нормы, должны будут похудеть в течение трех месяцев. Тем правоохранителям, которым не удастся привести в норму свое физическое состояние, придется уйти на пенсию.
Сотрудники полиции, которые страдают серьезными заболеваниями, не позволяющими избавиться от лишних килограммов, сохранят свою должность — для них будет сделано исключение. При этом, власти штата прогнозируют досрочный выход на пенсию более 300 правоохранителей, непригодных для службы из-за алкогольной зависимости или лишнего веса.
Ранее сообщалось, что новые санкции Запада, направленные против добывающих в России алмазы предприятий, могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии.