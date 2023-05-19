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Движение грузового транспорта по Крымскому мосту в целях безопасности приостановили

Общество
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту в целях безопасности приостановили

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что движение грузового транспорта, в том числе пустого, по Крымскому мосту пока будет отменено в целях безопасности.

Он объяснил, что пока есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост, движение не возобновят.

Речь идет, в том числе и о пустых грузовиках, открывать для них движение по Крымскому мосту на сегодняшний день тоже небезопасно.

«Мы не считаем нужным пока в этой ситуации рисковать», — заключил Хуснуллин.

Он добавил, что решение совместной комиссии органов безопасности приняли с учетом наличия сухопутного коридора и работающей паромной переправы.

Ранее правительство РФ выделило дополнительно по одному миллиону рублей семьям погибших при теракте на Крымском мосту.
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