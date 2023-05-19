В Якутии за истязание двоих детей осудили 34-летнюю няню

Якутский городской суд в пятницу, 19 мая, вынес приговор 34-летней няне, истязавшей двух малолетних детей — двух и четырех лет. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Мама детей увидела изменения в поведении детей и поставила в доме скрытые камеры. На видео няня издевается над детьми: лежа на кровати, страшно материт и орет на напуганных детей, позже начинает бить их. Женщина успела проработать 12 дней.
Прокуратура города Якутска предъявила обвинение 34-летней местной жительнице по статье «Истязание». Ее приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В управлении СК РФ по Якутии рассказали, что детям была предоставлена психологическая помощь. Также суд удовлетворил гражданский иск в сумме 500 тысяч рублей. На данный момент приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что молодая мать из Красноярского края издевается над ребенком-инвалидом во время прямых трансляций.