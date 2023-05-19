Переехавший в Харьков волонтер из Японии, столкнулся с «жалкой реальностью» Украины

Мужчина пожаловался, что на местной почте у него украли личные вещи из посылки, пересланной ему из Берлина. Волонтер рассказал, что посылка была уже вскрыта, когда он пришел за ней в пункт выдачи. Изучив содержимое, мужчина обнаружил, что часть пересланных ему вещей была похищена.