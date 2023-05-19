Переехавший в Харьков волонтер из Японии, столкнулся с «жалкой реальностью» Украины

Волонтер из Японии Фуминори Цучико, переехавший в Харьков, рассказал в социальных сетях о систематических кражах вещей, которым он подвергся на местной почте. Японец назвал это «жалкой реальностью» Украины.
Мужчина пожаловался, что на местной почте у него украли личные вещи из посылки, пересланной ему из Берлина. Волонтер рассказал, что посылка была уже вскрыта, когда он пришел за ней в пункт выдачи. Изучив содержимое, мужчина обнаружил, что часть пересланных ему вещей была похищена.
При этом волонтер столкнулся с кражей не впервые. Ранее вещи пропадали из двух посылок, приходивших ему из Японии. В список украденного вошли детская одежда, фонарики и даже лампочки. В отделении почты японцу отказались помочь, сославшись на отсутствие трекера.
Ранее сообщалось, что пьяные беженцы, прибывшие в Пятигорск с Украины, устроили поножовщину в центре временного размещения.