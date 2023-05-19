Звездная пара ЮрКисс и Чеботина рассталась: певец рассказал, что его сердце теперь свободно

Музыкант Юрий Киселев, который выступает под псевдонимом ЮрКисс, сообщил, что его сердце не занято. При этом нет никаких подробностей о расставании музыканта с певицей Люсей Чеботиной – до этого поклонники считали, что у пары все хорошо.
Однако на Big Russian Boss Show музыкант открыто сообщил, что девушки у него нет. Певец так же рассказал, что у него много поклонниц, но исполнителя это особо не радует.
Ранее певица Люся Чеботина назвала критику Иды Галич в свой адрес «публичной травлей». Слова Галич сильно задели исполнительницу.