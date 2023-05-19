Звездная пара ЮрКисс и Чеботина рассталась: певец рассказал, что его сердце теперь свободно

Музыкант Юрий Киселев, который выступает под псевдонимом ЮрКисс, сообщил, что его сердце не занято. При этом нет никаких подробностей о расставании музыканта с певицей Люсей Чеботиной – до этого поклонники считали, что у пары все хорошо.