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Звездная пара ЮрКисс и Чеботина рассталась: певец рассказал, что его сердце теперь свободно

Шоу-бизнес
Звездная пара ЮрКисс и Чеботина рассталась: певец рассказал, что его сердце теперь свободно

Музыкант Юрий Киселев, который выступает под псевдонимом ЮрКисс, сообщил, что его сердце не занято. При этом нет никаких подробностей о расставании музыканта с певицей Люсей Чеботиной – до этого поклонники считали, что у пары все хорошо.

Однако на Big Russian Boss Show музыкант открыто сообщил, что девушки у него нет. Певец так же рассказал, что у него много поклонниц, но исполнителя это особо не радует.

Ранее певица Люся Чеботина назвала критику Иды Галич в свой адрес «публичной травлей». Слова Галич сильно задели исполнительницу.
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