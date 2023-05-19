В Польше националисты прогнали поющих гимны украинцев с главной площади Кракова

Польские националисты выгнали украинских активистов с главной площади Кракова, где те постоянно устраивали акции. Об этом сообщает газета Wyborcza.
Как пишет издание, украинские беженцы ежедневно с февраля прошлого года проводили манифестации у памятника писателю Адаму Мицкевичу, приносили флаги Украины и пели гимны.
В конце концов группа польских националистов провела свою акцию. К памятнику начали приходить группы активистов с польскими флагами и транспарантами о Волынской резне и стали блокировать доступ к памятнику.
В ходе одной из акций местные националисты кричали, что необходимо защищать памятник, а позже заявили, что конфликт на Украине является столкновением России и США, в котором украинцы не играют роли.
Ранее польский журналист заявил, что восхваляющие Бандеру украинцы — враги народа.