По опыту СВО в серийное производство внедряют модифицированные снаряды «Краснополь» и мины «Грань»

Госкорпорация «Ростех» внедряет в серийное производство доработки снарядов «Краснополь», «Китолов» и мин «Грань», чтобы повысить эффективность их применения.
«Доработки с учетом опыта боевой эксплуатации управляемых боеприпасов проводятся в оперативном порядке и внедряются в серийное производство», — рассказали в компании.
КМ-8 «Грань» предназначен для стрельбы из всех гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 мм. Может поражать одиночные и групповые, бронированные и небронированные цели и инженерные сооружения. Максимальная дальность стрельбы — 9 километров.
Доработанная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, большую дальность стрельбы, до 26 километров, а также повышенную точность поражения малоразмерных целей.
Помимо этого, снаряд имеет повышенную БЧ и может применяться в любое время суток, при неблагоприятных погодных условиях.
Ранее сообщалось, что ВС РФ все более активно используют в зоне СВО снаряды «Краснополь».