По опыту СВО в серийное производство внедряют модифицированные снаряды «Краснополь» и мины «Грань»

КМ-8 «Грань» предназначен для стрельбы из всех гладкоствольных и нарезных минометов калибра 120 мм. Может поражать одиночные и групповые, бронированные и небронированные цели и инженерные сооружения. Максимальная дальность стрельбы — 9 километров.