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Разгон до 180 километров обернулся смертельным ДТП для любителя быстрой езды из Петербурга

Происшествия
Разгон до 180 километров обернулся смертельным ДТП для любителя быстрой езды из Петербурга

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Петербурге. На КАДе в районе Горской белый автомобиль Skoda на огромной скорости врезался в ограждение, сообщает Telegram-канал Мегаполис.

Водитель машины, 59-летний мужчина, двигался со скоростью около 180 км/ч. Предположительно, он пытался уйти от поливальной машины, но не справился с управлением из-за высокой скорости и въехал в отбойник.

Машина сильно пострадала в аварии. При столкновении водителя зажало в салоне. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, уже не смогли его спасти. Он скончался на месте.

Ранее сообщалось, что водитель из Махачкалы устроил смертельное ДТП на 823-м километре федеральной автодороги «Кавказ». В момент аварии мужчина был пьян.
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