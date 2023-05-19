Разгон до 180 километров обернулся смертельным ДТП для любителя быстрой езды из Петербурга

Дорожная авария со смертельным исходом произошла в Петербурге. На КАДе в районе Горской белый автомобиль Skoda на огромной скорости врезался в ограждение, сообщает Telegram-канал Мегаполис.
Водитель машины, 59-летний мужчина, двигался со скоростью около 180 км/ч. Предположительно, он пытался уйти от поливальной машины, но не справился с управлением из-за высокой скорости и въехал в отбойник.
Машина сильно пострадала в аварии. При столкновении водителя зажало в салоне. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, уже не смогли его спасти. Он скончался на месте.
Ранее сообщалось, что водитель из Махачкалы устроил смертельное ДТП на 823-м километре федеральной автодороги «Кавказ». В момент аварии мужчина был пьян.