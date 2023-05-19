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Италия направит почти 3,5 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО

Политика
Италия направит почти 3,5 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия в течение года планирует направить 3,4 тысячи военнослужащих и около 30 единиц авиатехники на укрепление восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Corriere della Sera.

На совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента Крозетто добавил, что Минобороны страны и дальше будет участвовать в инициативах НАТО, связанных с восточным флангом.

В 2023 году Рим планирует направить туда 3400 человек, 600 единиц боевой техники, 5 — морской техники и 30 — авиатехники.

Планы по укреплению восточного фланга также предполагают размещение в Балтийском море корабля, который снабжен системами ПРО и ПВО.

Министр обороны Италии упомянул, что военные будут участвовать в 43 миссиях за рубежом.

Ранее сообщалось, что НАТО в течение нескольких лет перевооружит армию Украины.
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