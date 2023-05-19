Италия направит почти 3,5 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО

Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто заявил, что Италия в течение года планирует направить 3,4 тысячи военнослужащих и около 30 единиц авиатехники на укрепление восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Corriere della Sera.
На совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента Крозетто добавил, что Минобороны страны и дальше будет участвовать в инициативах НАТО, связанных с восточным флангом.
В 2023 году Рим планирует направить туда 3400 человек, 600 единиц боевой техники, 5 — морской техники и 30 — авиатехники.
Планы по укреплению восточного фланга также предполагают размещение в Балтийском море корабля, который снабжен системами ПРО и ПВО.
Министр обороны Италии упомянул, что военные будут участвовать в 43 миссиях за рубежом.
Ранее сообщалось, что НАТО в течение нескольких лет перевооружит армию Украины.