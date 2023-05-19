Певица Юлия Савичева рассказала о своем первом заработке

Как оказалось, путь Савичевой к славе начался еще до дебюта на «Фабрике». Первый концерт она дала еще маленькой девочкой. И тогда впервые узнала, что за выход на сцену к зрителям можно получить гонорар. На вырученные в тот раз средства юная исполнительница приобрела себе одежду.