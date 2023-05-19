Правительство Великобритании потратило 200 миллионов долларов на похороны королевы Елизаветы II

Лондон потратил на похороны королевы Елизаветы II, прошедшие в сентябре, 162 миллиона фунтов стерлингов (более 16 миллиардов рублей или 200 миллионов долларов). Об этом сообщает AP со ссылкой на казначейство Великобритании.
Это были первые государственные похороны с 1965 года, когда в Соединенном королевстве хоронили бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Королева Елизавета скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на троне. Похороны, на которых присутствовали высокопоставленные лица и мировые лидеры, состоялись через 10 дней траура 19 сентября.
«Приоритетами правительства было то, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с надлежащим уровнем достоинства, при этом всегда обеспечивая безопасность общественности», — цитирует издание главного секретаря казначейства Джона Глена.
Обеспечения общественной безопасности на похоронах было необходимо, так как в Вестминстерском зале собрались сотни тысяч людей, желающих проводить в последний путь правителя, пробывшего на престоле рекордный срок.
Ранее сообщалось, что Изображение Елизаветы II на 20-долларовой купюре канадских долларов заменят на портрет Карла III.