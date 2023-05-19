Правительство Великобритании потратило 200 миллионов долларов на похороны королевы Елизаветы II

Это были первые государственные похороны с 1965 года, когда в Соединенном королевстве хоронили бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Королева Елизавета скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на троне. Похороны, на которых присутствовали высокопоставленные лица и мировые лидеры, состоялись через 10 дней траура 19 сентября.