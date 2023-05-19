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Правительство Великобритании потратило 200 миллионов долларов на похороны королевы Елизаветы II

Общество
Правительство Великобритании потратило 200 миллионов долларов на похороны королевы Елизаветы II

Лондон потратил на похороны королевы Елизаветы II, прошедшие в сентябре, 162 миллиона фунтов стерлингов (более 16 миллиардов рублей или 200 миллионов долларов). Об этом сообщает AP со ссылкой на казначейство Великобритании.

Это были первые государственные похороны с 1965 года, когда в Соединенном королевстве хоронили бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля. Королева Елизавета скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет пребывания на троне. Похороны, на которых присутствовали высокопоставленные лица и мировые лидеры, состоялись через 10 дней траура 19 сентября.

«Приоритетами правительства было то, чтобы эти мероприятия прошли гладко и с надлежащим уровнем достоинства, при этом всегда обеспечивая безопасность общественности», — цитирует издание главного секретаря казначейства Джона Глена.

Обеспечения общественной безопасности на похоронах было необходимо, так как в Вестминстерском зале собрались сотни тысяч людей, желающих проводить в последний путь правителя, пробывшего на престоле рекордный срок.

Ранее сообщалось, что Изображение Елизаветы II на 20-долларовой купюре канадских долларов заменят на портрет Карла III.
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