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Когда все видно: прозрачная одежда стала хитом на австралийской Неделе моды

Общество
Когда все видно: прозрачная одежда стала хитом на австралийской Неделе моды

Модели прошли по площадке в откровенном наряде и привлекли внимание фотокорреспондентов. Соответствующие фотографии публикует Daily Star.

Это демонстрация бренда Michael Lo Sordo, которая состоялась в Культурном центре «Carriageworks» в Сиднее в рамках Australian Fashion Week. Модели представили коллекцию бренда, состоящую из топов и юбок, которые позволяют увидеть наиболее «интересные детали».

Так, одна из моделей вышла на сцену в белом кружевном платье, сквозь которое было видно грудь. Другая повторила аналогичное дефиле, только в ярко-красном платье и так же без нижнего белья.

Ранее эксперт Алина Кашапова призвала аллергиков чаще стирать одежду.
неделя моды мода прозрачная одежда
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