Когда все видно: прозрачная одежда стала хитом на австралийской Неделе моды

Модели прошли по площадке в откровенном наряде и привлекли внимание фотокорреспондентов. Соответствующие фотографии публикует Daily Star.
Это демонстрация бренда Michael Lo Sordo, которая состоялась в Культурном центре «Carriageworks» в Сиднее в рамках Australian Fashion Week. Модели представили коллекцию бренда, состоящую из топов и юбок, которые позволяют увидеть наиболее «интересные детали».
Так, одна из моделей вышла на сцену в белом кружевном платье, сквозь которое было видно грудь. Другая повторила аналогичное дефиле, только в ярко-красном платье и так же без нижнего белья.
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