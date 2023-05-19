В Запорожской области рассказали о контрмерах, принятых в свете возможного наступления ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области выполнены меры, препятствующие успешной контратаке украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что шансы на успешное проведение контрнаступления ВСУ ежедневно снижаются за счет укрепления линий обороны и нанесения сосредоточенных превентивных ударов по позициям противника.
В последнее время российская сторона наносит удары по позициям ВСУ. Военные используют авиацию, артиллерию и дроны для ударов по командным и опорным пунктам украинских военнослужащих, складам с боеприпасами и ГСМ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по складам иностранного вооружения на Украине.