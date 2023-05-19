Постпред РФ при ООН Небензя: Запад даже не пытается скрыть свои подлинные мотивы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Запад, поставляя оружие на Украину, руководствуется не гуманистическими ценностями, а желанием нанести России «стратегическое поражение».
«И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности – используя Украину как полигон, затягивать конфликт "до последнего украинца" в стремлении нанести России "стратегическое поражение"», — сказал дипломат.
Небензя отметил, что на накачку оружием Украины тратятся огромные средства налогоплательщиков.
В прошлом году, по словам дипломата, США одобрили 48 миллиардов долларов на военную помощь Киеву, а Европа выделила 16 миллиардов евро.
Как указал постпред, Евросоюз и дальше продолжит помогать Украине. Эта помощь будет заключаться в поставках боевых машин, танках Leopard, зенитных установках, сотнях управляемых ракет, разведывательных беспилотниках и машинах логистической поддержки.
Ранее постпред России Небензя заявил, что ООН теряет доверие в мире.