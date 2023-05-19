Уссурийские таможенники предотвратили контрабанду 120кг лососевой икры

Водитель автобуса признался, что не стал декларировать товар, желая сэкономить на таможенных платежах. Он заявил, что вез лососевую икру для друга за вознаграждение. В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их конфискацией.