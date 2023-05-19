Уссурийские таможенники предотвратили контрабанду 120кг лососевой икры

Уссурийские таможенники пресекли контрабанду 960 банок красной икры в Китай в пункте пропуска МАПП Пограничный. Общий вес товара, который преступники пытались перевезти через границу, составил 120 килограммов, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
Сотрудники таможенной службы провели осмотр пассажирского автобуса несмотря на то, что водитель автобуса — гражданин Китая перед инспекцией заявил, что не перевозит никаких товаров, которые подлежат декларированию. При осмотре таможенники обнаружили 16 картонных коробок, в каждой из которых было по 60 банок икры.
Водитель автобуса признался, что не стал декларировать товар, желая сэкономить на таможенных платежах. Он заявил, что вез лососевую икру для друга за вознаграждение. В отношении контрабандиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит штраф в размере до двукратной стоимости товаров с их конфискацией.
Ранее сообщалось, что ГУ по контролю над наркотическими веществами Саудовской Аравии пресекло попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина. Наркотики были спрятаны в емкостях для транспортировки фруктов.