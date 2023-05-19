Новый сезон шоу «Удивительные Люди» стартует уже в эту пятницу

В пятницу на телеканале «Россия 1» стартует первый выпуск сезона шоу «Удивительные Люди», в котором участники с необычными талантами выступят перед зрителями и участниками жюри, сообщили в пресс-службе телеканала.
«Перед ними будет поставлена нелегкая задача – сразу выбрать двух финалистов из первой восьмерки одаренных конкурсантов», – говорится в релизе.
Участники будут бороться за главную награду – Кубок проекта и 5 млн рублей. Премьера нового выпуска «Удивительные люди» состоится в 21:30.
Ранее стало известно, что новым телеведущим шоу «Удивительные люди» стал Артем Варгафтик.