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Один из трех подозреваемых в педофилии в Ленобласти оказался нелегалом

Происшествия
Один из трех подозреваемых в педофилии в Ленобласти оказался нелегалом

Задержанный в Ленинградской области в четверг 25-летний педофил, находился в России нелегально. Мужчина, который оказался уроженцем Белоруссии, прибыл в Россию полгода назад, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полиция в Тихвине задержала 18 мая трех подозреваемых в растлении несовершеннолетних. Двое 25-летних и один 40-летний мужчина втягивали подростков в употребление сильнодействующих наркотиков, а затем совращали.

Один из подозреваемых 25-летний уроженец Гомельской области после задержания признал вину. Он рассказал, что давал двум несовершеннолетних девочкам синтетические наркотики. По его словам, употребление веществ и растление школьниц происходило в разных квартирах.

Ранее сообщалось, что полиция в городе Тихвин Ленинградской области задержала троих мужчин, подозреваемых в групповом растлении 14-летней девочки. В правоохранительные органы обратился отец школьницы.
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