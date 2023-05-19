Один из трех подозреваемых в педофилии в Ленобласти оказался нелегалом

Задержанный в Ленинградской области в четверг 25-летний педофил, находился в России нелегально. Мужчина, который оказался уроженцем Белоруссии, прибыл в Россию полгода назад, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Полиция в Тихвине задержала 18 мая трех подозреваемых в растлении несовершеннолетних. Двое 25-летних и один 40-летний мужчина втягивали подростков в употребление сильнодействующих наркотиков, а затем совращали.
Один из подозреваемых 25-летний уроженец Гомельской области после задержания признал вину. Он рассказал, что давал двум несовершеннолетних девочкам синтетические наркотики. По его словам, употребление веществ и растление школьниц происходило в разных квартирах.
Ранее сообщалось, что полиция в городе Тихвин Ленинградской области задержала троих мужчин, подозреваемых в групповом растлении 14-летней девочки. В правоохранительные органы обратился отец школьницы.