На западе Украины в Волыни и Ровенской области прогремели взрывы

Украинский телеканал «Дом» сообщает о взрывах в Ровенской области на западе Украины. Также СМИ сообщают о звуках детонации в Волыни.
В небе над Львовской областью замечены беспилотники.
Системы оповещения населения в настоящий момент звучат во всех регионах Украины кроме Житомирской, Сумской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщает карта воздушных тревог от министерства цифровой трансформации.
Ранее серия взрывов прозвучала в Киевской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Кривом Роге и Хмельницком.