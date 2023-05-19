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На западе Украины в Волыни и Ровенской области прогремели взрывы

Украина
На западе Украины в Волыни и Ровенской области прогремели взрывы

Украинский телеканал «Дом» сообщает о взрывах в Ровенской области на западе Украины. Также СМИ сообщают о звуках детонации в Волыни.

В небе над Львовской областью замечены беспилотники.

Системы оповещения населения в настоящий момент звучат во всех регионах Украины кроме Житомирской, Сумской, Черниговской, Одесской и Николаевской областей. Об этом сообщает карта воздушных тревог от министерства цифровой трансформации.

Ранее серия взрывов прозвучала в Киевской области. Также сообщалось о взрывах в Одессе, Николаеве, Кривом Роге и Хмельницком.
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