Модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах

В конце апреля Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем воссоединении. Пара почти сразу решила поехать на отдых. Однако модель недавно пожаловалась на семейные проблемы.
«Всё, я ухожу из дома. Кажется, я хочу исчезнуть, чтобы все как-нибудь без меня само рассосалось», — рассказала Самойлова в своих социальных сетях, отметив рэпера.
Оксана накануне сообщила подписчикам о многочисленных проблемах, в том числе о большом объеме работы и проблемах со здоровьем у ее детей.
Ранее рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой букет из 501 розы.