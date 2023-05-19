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Модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах

Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова рассказала подписчикам о своих многочисленных проблемах

В конце апреля Оксана Самойлова и рэпер Джиган сообщили о своем воссоединении. Пара почти сразу решила поехать на отдых. Однако модель недавно пожаловалась на семейные проблемы.

«Всё, я ухожу из дома. Кажется, я хочу исчезнуть, чтобы все как-нибудь без меня само рассосалось», — рассказала Самойлова в своих социальных сетях, отметив рэпера.

Оксана накануне сообщила подписчикам о многочисленных проблемах, в том числе о большом объеме работы и проблемах со здоровьем у ее детей.

Ранее рэпер Джиган подарил супруге Оксане Самойловой букет из 501 розы.
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