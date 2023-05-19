Пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП в Дагестане

Водитель из Махачкалы устроил смертельное ДТП на 823-м километре федеральной автодороги «Кавказ». В момент аварии мужчина был пьян, сообщили в МВД Дагестана.
В четверг, 18 мая, пьяный водитель, управляя микроавтобусом с прицепом, протаранил легковой автомобиль. В результате пассажир пострадавшего автомобиля скончался на месте.
Виновник аварии рассказал, что накануне вечером пил пиво, потом взял с собой водку. Выпил две бутылки, после чего направился в поселок Манас. По дороге ему захотелось спать и он решил остановиться там, где дорога пошире.
«И оттуда выскочила машина. Я не успел затормозить», — признался виновник ДТП во время допроса.
Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту гибели водителя Chevrolet Spark в ДТП с грузовиком и легковушками на КАД.