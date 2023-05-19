Постпредство РФ сообщило о попытках ООН выгородить Украину, несмотря на угрозы в сторону россиян

Высокопоставленный дипломат на брифинге в четверг заявил, что ООН не принимает чью-либо сторону и призвал всех участников конфликта воздержаться от критики, которая не помогает урегулировать конфликт. Хак сделал данное заявление после слов советника ОП Украины Михаила Подоляка о "преследовании российских граждан".