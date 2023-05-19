Постпредство РФ сообщило о попытках ООН выгородить Украину, несмотря на угрозы в сторону россиян

Постоянное представительство РФ при Организации Объеденных Наций посчитало попыткой выгородить Киев просьбу заместителя генерального секретаря ООН Фархана Хака «воздержаться от неконструктивной риторики».
Высокопоставленный дипломат на брифинге в четверг заявил, что ООН не принимает чью-либо сторону и призвал всех участников конфликта воздержаться от критики, которая не помогает урегулировать конфликт. Хак сделал данное заявление после слов советника ОП Украины Михаила Подоляка о "преследовании российских граждан".
Пресс-служба постоянного представительства России при организации заявила, что «ооновцы» пытаются выгородить человеконенавистнические и преступные заявления Киева и при этом обойтись дежурными фразами. В российском представительстве назвали риторику Хака неприемлемой.
Ранее в Организации Объединённых Наций отреагировали на угрозы Подоляка в адрес россиян, призвав избегать риторики, которая не содействует урегулированию конфликта.