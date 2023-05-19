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Постпред Франции в ООН де Ривьер призывал не допустить победу России в конфликте на Украине

Политика
Постпред Франции в ООН де Ривьер призывал не допустить победу России в конфликте на Украине

Постоянный представитель Франции в Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер на заседании СБ ООН призвал не допустить победу России в украинском конфликте.

Дипломат Пятой республики задался вопросами об ожиданиях Москвы в контексте ткущей ситуации.

«Чего Россия ожидает? Что поставки оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю? А дальше что? Потом мы можем перейти еще к чему-то, к новой агрессии», — сказал де Ривьер.

В заключение он заявил, что Россия ни в коем случае не должна одержать победу в противостоянии. По его словам, подобный исход лишь закрепит «право сильного» в международных отношениях.

При этом про своих партнеров по НАТО, которые регулярно используют концепции Realpolik при взаимодействии с прочими государствами и диктуют им свои правила, дипломат не упомянул.

Ранее сообщалось, что Василий Небензя задал генсеку ООН неудобный вопрос из-за призывов украинских чиновников к расправе над россиянами.
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