Постоянный представитель Франции в Организации Объединенных Наций Николя де Ривьер на заседании СБ ООН призвал не допустить победу России в украинском конфликте.
Дипломат Пятой республики задался вопросами об ожиданиях Москвы в контексте ткущей ситуации.
«Чего Россия ожидает? Что поставки оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю? А дальше что? Потом мы можем перейти еще к чему-то, к новой агрессии», — сказал де Ривьер.
В заключение он заявил, что Россия ни в коем случае не должна одержать победу в противостоянии. По его словам, подобный исход лишь закрепит «право сильного» в международных отношениях.
При этом про своих партнеров по НАТО, которые регулярно используют концепции Realpolik при взаимодействии с прочими государствами и диктуют им свои правила, дипломат не упомянул.
Ранее сообщалось, что Василий Небензя задал генсеку ООН неудобный вопрос из-за призывов украинских чиновников к расправе над россиянами.