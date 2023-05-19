Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Депутат Михаил Шеремет назвал совет Зеленского по «деоккупации» Крыма сборищем фриков

Общество
Депутат Михаил Шеремет назвал совет Зеленского по «деоккупации» Крыма сборищем фриков

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет охарактеризовал созданный президентом Украины совет по «деоккупации» Крыма. Он назвал его сборищем фриков, которому нужно проводить заседания только в психбольнице.

На сайте представительства Владимира Зеленского 18 мая появился его указ о создании «консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя».

«Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице», — сказал Михаил Шеремет РИА Новости.

Он иронично предложил созданной команде подлечиться в хорошей клинике в Крыму, чтобы в голову «не лезли дурные мысли».

Шеремет предупредил, что любые попытки посягательства на Крым обернутся для захватчика плохими последствиями.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов поручил проработать обращение в КС об отмене указа о передаче полуострова УССР.
зеленский крым фрики
Военкоры ФАН