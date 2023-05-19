Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев ожидает «ужасающие» потери в своих рядах во время контрнаступления

Цена планирующегося контрнаступления для Украины будет ужасной. Об этом в интервью телеканалу ITV рассказал украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко. Дипломат рассказал, что на украинских военнослужащих оказывается огромное давление из-за президентских выборов в США.
«Слишком большое давление, слишком большие ожидания, чтобы справиться с ними», — заявил посол.
Дипломат подчеркнул, что лето для Украины будет тяжелым и, вероятно, потери будут ужасающими. Он отметил, что страна уже понесла огромные потери, включая как военнослужащих на поле боя, так и беженцев, количество которых превысило восемь миллионов.
Ранее сообщалось, что Киев пытается снизить ожидания Запада от планирующегося контрнаступления и убедить, что одного рывка недостаточно для влияния на ход конфликта.