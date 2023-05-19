Посол Украины в Лондоне Пристайко: Киев ожидает «ужасающие» потери в своих рядах во время контрнаступления

Дипломат подчеркнул, что лето для Украины будет тяжелым и, вероятно, потери будут ужасающими. Он отметил, что страна уже понесла огромные потери, включая как военнослужащих на поле боя, так и беженцев, количество которых превысило восемь миллионов.