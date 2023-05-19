Испанская команда «Севилья» вышла в финал в пятый раз за последние 10 розыгрышей Лиги Европы

Испанский ФК «Севилья» стал финалистом Лиги Европы сезона 2022-2023 года, обыграв туринский «Ювентус» со счетом 3:2 в двух матчах.
Для испанской команды это пятый матч в финале турнира за последние 10 лет. Ранее команда выступала в финалах 2014, 2015 и 2016 годов. В каждом из них «Севилья» побеждала.
К слову, «Севилья» — рекордсмен по количеству побед в Кубке УЕФА и Кубке Европы. Команда в финале турниров побеждала шесть раз.
Финал Лиги Европы сезона 2022-2023 пройдет 31 мая в Венгрии. Соперником «Севильи» станет итальянская команда «Рома».
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