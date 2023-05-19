Эксперты сообщили о нехватке качественной косметики в российских отелях

В России на данный момент отсутствует достойная альтернатива высококачественной косметике западных производителей для гостиниц. Однако в ближайшем будущем отечественные производители смогут занять освободившуюся нишу. Об этом рассказали эксперты в беседе с РИА Новости.
«Практически все иностранные производители косметики для отелей ушли из России, осталось всего лишь несколько в премиальном секторе», — прокомментировал глава Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
Гендиректор компании «Индивидуальный туристический сервис» Виктория Шамликашвили упомянула, что с российского рынка ушло большинство поставщиков импортной косметики для гостиниц. Поэтому в отелях покинувшие Россию бренды активно заменяют на российские марки.
«Мы также в поисках сейчас, рассмотрели 15-20 линеек отечественных производителей, но пока нас не устраивают их стандарты, в том числе упаковка», – добавила отельер.
Ранее сообщалось, что российская сеть гостиниц AZIMUT в течение года прекратит работу в Европе.